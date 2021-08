Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210813-3: Zeugensuche nach Grillhüttenbrand

Frechen (ots)

Eine Zeugin meldete den Brand gegen 6.20 Uhr in einer Polizeidienststelle und führte die Beamten dorthin.

Am frühen Freitagmorgen (13. August) hat eine Melderin den Brand der Hütte am Heinz-Köhler-Weg in Benzelrath bemerkt und die Polizei informiert. Kräfte der Feuerwehr löschten den Schwelbrand an der Fassade des Gebäudes. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Brandentstehung machen können, sich unverzüglich telefonisch unter 02233 52-0 oder auch per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

