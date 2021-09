Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0693 --Ehemann sticht Frau in den Rücken--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal. OT Lüssum-Bockhorn, Kreinsloger Zeit: 14.09.21, 12.45 Uhr

Eine 55 Jahre alte Frau wurde am Dienstagmittag in Blumenthal mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm ihren 57-jährigen Ehemann fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der 57 Jahre alte Bremer im dringenden Tatverdacht, in einer Wohnung in der Straße Kreinsloger seine Ehefrau mit einem Messer in den Rücken gestochen zu haben. Die 55-Jährige teilte den Rettungskräften zunächst mit, sie hätte einen Haushaltsunfall erlitten. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben dann aber einen anderen Tathergang. Die Frau wurde notoperiert, der Mann in der Wohnung festgenommen. Die Mordkommission ermittelt, eine Haftprüfung dauert an.

