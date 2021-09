Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0692--Fensterscheiben an Maklerbüro beschädigt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Franz-Schütte-Allee Zeit: 10.09.21 bis 13.09.21

Unbekannte Täter beschädigten in den zurückliegenden Tagen die Scheiben eines Immobilienbüros in Oberneuland und richteten damit Sachschaden an. Die Polizei prüft ein Bekennerschreiben und sucht Zeugen.

Die Schaufensterfront des Unternehmens in der Franz-Schütte-Allee wurde durch Wurfgeschosse beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Ein Bekennerschreiben im Internet vom 13. September wird auf Echtheit geprüft. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

