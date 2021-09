Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0691 --Fahrzeugbrände in Walle, Haus evakuiert--

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Calvinstraße, Zwinglistraße Zeit: 14.09.21, 2.15 Uhr

Im Bremer Stadtteil Walle brannten in der Nacht zu Dienstag zwei hochwertige Autos vollständig aus. Ein Anwohner sah zwei verdächtige Männer flüchten, die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Gegen 2.15 Uhr brannten im Kreuzungsbereich Calvinstraße, Ecke Wartburgstraße ein Audi A 8 und wenige Meter entfernt in der Zwinglistraße ein Daimler Benz AMG. Aufgrund der Hitze wurde ein weiteres Fahrzeug, ein VW Polo, ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte die Brände und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohngebäude. Die Bewohner eines Hauses in der Wartburgstraße mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung vorübergehend evakuiert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 200.000 Euro.

Ein Anwohner beobachtete kurz nach der Brandmeldung zwei etwa 18 bis 20 Jahre alte, dunkel gekleidete Männer, die vom Tatort in Richtung Lutherstraße rannten. Die Kriminalpolizei ermittelt, Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

