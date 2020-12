Polizeidirektion Hannover

POL-H: Uetze: Polizei nimmt Tatverdächtigen zum versuchten Tötungsdelikt fest

HannoverHannover (ots)

Am Sonntagmorgen, 13.12.20, war es in einer Wohnung in Uetze zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Ein 41 Jahre alter Mann hatte eine 45-Jährige mit einer Schusswaffe verletzt und war geflüchtet (wir haben berichtet). Die Polizei hat den gesuchten Mann in Peine angetroffen und festgenommen. Er wird nun zeitnah dem Haftrichter vorgeführt.

Die Tat ereignete sich am Sonntag gegen 05:20 Uhr. Die Polizei hatte sofort die Ermittlungen aufgenommen und eine Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen eingeleitet. Dieser konnte gegen 12:10 Uhr in Peine festgenommen werden. Er wird nun nach Hannover transportiert und einem Haftrichter vorgeführt.

