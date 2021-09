Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0689 --Einbruch in Kirche--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Arsterdamm Zeit: 12.09.2021, 03:30 - 07:00 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Sonntags brach ein unbekannter Täter in Kattenturm bei einer Kirchengemeinde ein.

Am Sonntagmorgen wurde die Polizei gegen 08:30 Uhr zur Kirche am Arster Park in den Arsterdamm gerufen. Ein Einbrecher war in der Nacht in das Gemeindehaus - zu dem auch der eigentliche Kirchensaal gehört - eingedrungen und hat bis in den Morgen diverse Räume erfolglos nach Diebesgut durchsucht, bzw. diese verunreinigt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell