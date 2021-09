Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0688 --Erfolgloser Einbruch endet in Toilette--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Godehardstraße Zeit: 11.09.2021, 23:40 Uhr

Am späten Samstagabend brach ein 37-jähriger Mann in Hemelingen in ein Kultur- und Veranstaltungszentrum ein. Bevor er jedoch die Chance hatte, lohnenswerte Gegenstände zu stehlen, nahmen ihn die durch einen aufmerksamen Zeugen herbeigerufenen Polizisten bereits fest.

Gegen Mitternacht brach ein polizeibekannter Einbrecher in der Godehardstraße in das Kultur- und Veranstaltungszentrum ein. Da er zuvor bereits die Fensterscheibe eines benachbarten Ladengeschäftes eingeschlagen hatte, war ein Nachbar schon auf ihn aufmerksam geworden und hatte ihn zum zweiten Tatort verfolgt, währenddessen er die Polizei alarmierte.

Die eintreffenden Einsatzkräfte mussten in dem Gebäude lediglich den Blutspuren folgen - da sich der 37-Jährige beim Einstieg durch das zerbrochene Fenster verletzt hatte - und entdeckten den Übeltäter wild schimpfend über seinen Misserfolg in der Toilette.

Der Einbrecher wurde vorläufig festgenommen und im Krankenhaus ambulant behandelt.

Die Polizei lobt das couragierte Verhalten des Zeugen.

