Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0684 --18-Jähriger schwer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Sielwall Zeit: 12.09.21, 3.30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte die Polizei vor allem im Viertel und in der Innenstadt viel zu tun. Die Streifenwagen rückten im Zeitraum von 21 Uhr bis 5 Uhr zu über 187 Einsätzen aus, darunter viele Körperverletzungen und Raubtaten. Im Ortsteil Ostertor wurde ein 18-Jähriger von einer Gruppe angegriffen und schwer verletzt.

Der Heranwachsende wurde gegen 3.30 Uhr am Sielwall, etwa in Höhe Körnerwall, von einer größeren Personengruppe attackiert. Die Angreifer schlugen und traten auf ihn ein, fügten ihm Stichverletzungen zu und flüchteten. Ein Rettungswagen brachte den 18 Jahre alten Bremer in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Ein Angreifer wurde als etwa 190 Zentimeter groß, mit dunklem Teint und kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er trug einen grauen Pullover. Die Polizei sucht Zeugen der Auseinandersetzung. Hinweise auf die Täter nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell