POL-MA: Heidelberg-Bergheim: 54-jähriger Mann betrunken mit eScooter unterwegs

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen war ein 54-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss mit einem eScooter im Stadtteil Bergheim unterwegs. Er fiel einer Polizeistreife kurz vor zwei Uhr wegen seiner unsicheren Fahrweise in Schlangenlinien auf, als er mit einem eScooter im Czernyring in Richtung Bergheimer Straße unterwegs war. Er wurde kurz vor der Einmündung in die Bergheimer Straße gestoppt und kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in dessen Atem, zudem schwankte er leicht beim Gehen und Stehen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde zu den Akten genommen.

