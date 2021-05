Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: Diebstahl in Baumarkt - Zeugen gesucht

Heidelberg-Bahnstadt (ots)

Zwei Männer im Alter von 26 und 37 Jahren entwendeten am Donnerstagabend in einem Baumarkt im Stadtteil Bahnstadt Bauartikel im Wert von rund 600 Euro. Die Männer suchten gegen 20 Uhr den Drive-in-Bereich des Marktes in der Eppelheimer Straße auf. Hier entnahmen sie verschiedene Artikel aus den Regalen und verbargen sie in der Reserveradmulde im Kofferraum ihres Fahrzeugs. Anschließend wollten sie den Kassenbereich passieren ohne zu bezahlen. Daran wurden sie jedoch vom Ladendetektiv gehindert, der das Tun der beiden Männer zuvor beobachtet hatte und anschließend die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Beamten durchsuchten diese die Männer und fanden dabei ein Cuttermesser sowie mehrere Stichsägeblätter in der Arbeitshose des 26-Jährigen. Gegen beide wird nun wegen Diebstahls, gegen den 26-jährigen Mann wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

