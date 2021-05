Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht - sehr hoher Sachschaden

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 19 Uhr an der Kreuzung Seestraße / Hildastraße. Ein 55-Jähriger Mercedes-Fahrer war auf der Hildastraße in Fahrtrichtung Seestraße unterwegs. An der Kreuzung zur Seestraße übersah er eine 71-Jähriger Mercedes-Fahrerin, welche von rechts gefahren kam und missachtete ihre Vorfahrt. Beide Autos kollidierten miteinander, waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 25.000EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell