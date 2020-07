Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 24.07.2020 bis 25.07.2020

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch in Vienenburger Toto-Lotto Geschäft.

Am Samstag, 25.07.2020, um 4 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Toto-Lotto Geschäft in der Goslarer Straße in Vienenburg gemeldet. Zwei Täter versuchten gewaltsam durch Aufhebeln der Eingangstür in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Personen wurden bei der Tatausführung durch einen Zeugen beobachtet, ließen von weiteren Tathandlungen ab und flüchteten. Eine sofort durchgeführte Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Täter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Vienenburg 05324/787490 in Verbindung zu setzen.

i.A. Frischemeier, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell