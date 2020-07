Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Dreister Zechbetrüger

Am Mittwoch, d. 22.07.2020, 20.10 Uhr, meldete ein Hotel in Hahnenklee einen Gast, der Speisen und Getränke im Bestellwert von 42,80 EUR verzehrte und nun nicht bezahlen kann. Der Gast, ein 53-jähriger Franzose, der auch nur französisch spricht, gab an, in Deutschland obdachlos und mittellos zu sein. Er wurde von der Funkstreife zur Dienststelle mitgenommen und nach Identitätsfeststellung und Vernehmung zur Obdachlosenunterkunft gebracht. Als Entschuldigung nannte er, dass er ja trotzdem essen und trinken müsse. Ihm wurde aufgetragen,sich am Donnerstag beim Ordnungsamt der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld zu melden. Heute am Donnerstag suchte der Franzose nun in Zellerfeld ein Restaurant auf und bestellte Kasslerbraten mit Pommes und Bier. Weil es ihm so gut geschmeckt hatte, bestellte er das gleiche noch einmal. Auch hier wurde zum Schluß gg. 14.45 Uhr die Polizei hinzugerufen, weil er wieder nicht bezahlen konnte, Schaden hier 34 EUR. /Krz.

