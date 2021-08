Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht zum Donnerstag (29.07.2021) in der Schliffkopfstraße einen geparkten Opel gestreift und dabei einen Schaden von rund 12.000 Euro verursacht. Die 24 Jahre alte Besitzerin des schwarzen Opel Corsa stellte ihr Auto am Mittwochabend, gegen 20.35 Uhr, am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer drei ab. Als sie am nächsten Morgen, gegen 09.30 Uhr, zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie die massiven Beschädigungen auf der linken Fahrzeugseite fest. Ersten Ermittlungen zufolge sind die Schäden durch ein rotes Fahrzeug, möglicherweise einen Transporter, verursacht worden. Die Fluchtrichtung des Unfallverursachers ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu wenden.

