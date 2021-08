Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (02.08.2021) einen 32-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Mailänder Platz Elektronikartikel gestohlen zu haben. Ein 50-jähriger Ladendetektiv beobachtete den 32-Jährigen gegen 14.00 Uhr, wie dieser im Elektronikgeschäft verschiedene kleinere Artikel in seine Hosentasche steckte. Nachdem er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatte, sprach ihn der Ladendetektiv an, hielt ihn fest und alarmierte die Polizei. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene belarussische Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags (03.08.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

