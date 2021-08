Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit gestohlenem Auto auf Spritztour - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (03.08.2021) in der Melonenstraße eine Mercedes V-Klasse im Wert von mehreren 10.000 Euro gestohlen. Die Täter stahlen den grauen Mercedes, der vor einer Garage geparkt war, in der Zeit zwischen 22.50 Uhr und 06.05 Uhr und fuhren das Auto möglicherweise mit einem Originalschlüssel. Nach einem Zeugenhinweis stellten Polizeibeamte den Mercedes gegen 06.30 Uhr in der Forststraße in Ostfildern fest und stellten ihn sicher. Der Mercedes stand entgegen der Einbahnstraße und hatte einen platten Hinterreifen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

