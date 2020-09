POL-FR: Schliengen: Säcke voller Äpfel gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Polizeipräsidium Freiburg

Drei volle Jutesäcke mit frisch gepflückten Äpfeln sind am Donnerstag, 17.09.2020, bei Schliengen-Mauchen gestohlen worden. Für einen Apfelsaft waren die ca. 150 kg Äpfel im Gewann Ried an der Verbindungsstraße zwischen Mauchen und Auggen gesammelt worden. Gegen 12:00 Uhr waren sie auf dem dortigen Grundstück abholbereit in drei Jutesäcke bereitgestellt worden. Als der Abholer gegen 13:00 Uhr kam, waren die Säcke verschwunden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0) entgegen.

