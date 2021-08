Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einer Auseinandersetzung ist am Freitagabend (30.07.2021) am Bahnhofsvorplatz Bad Cannstatt ein 52-Jähriger schwer verletzt worden. Der 52-Jährige hielt sich gegen 21.20 Uhr mit weiteren Personen am Bahnhofsvorplatz auf, als es aus unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung kam. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt der 52-Jährige schwere Verletzungen. Passanten kümmerten sich um den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die den 52-Jährigen in ein Krankenhaus brachten. Alarmierte Polizeibeamte nahmen einen 45-jährigen Tatverdächtigen im Zuge der Fahndung unweit des Tatortes vorläufig fest. Die Ermittlungen, insbesondere zu weiteren Tatverdächtigen und den Hintergründen der Tat dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden. Die Beamten setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

