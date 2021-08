Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem in der Nacht zum Sonntag (01.08.2021) auf der Bundesstraße 27 nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden ist. Ein 32 Jahre alter Mann war gegen 23.00 Uhr mit seinem Ford Mustang auf der Bundesstraße 27 mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Echterdingen unterwegs. An der Einfahrt Möhringen fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 33-Jähriger mit seinem Mercedes auf die Bundesstraße ein. Ersten Ermittlungen zufolge lenkte der 32-Jährige nach links, kam offenbar wegen der überhöhten Geschwindigkeit ins Schleudern und stieß mit dem Mercedes des 33-Jährigen zusammen. In der Folge prallte der Mustang mehrfach gegen die Leitplanke, bevor er am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kam. Durch umherfliegende Teile wurde der BMW einer 27-Jährigen beschädigt, die in gleicher Richtung unterwegs war. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis zirka 01.00 Uhr gesperrt. Die Beamten leiteten den Verkehr an der Ausfahrt Möhringen ab. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

