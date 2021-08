Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der vergangenen Woche (26.07.2021 bis 29.07.2021) in der Badbrunnenstraße einen geparkten Peugeot beschädigt und ist davongefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Peugeot stand von Montag, 13.00 Uhr, bis Donnerstag, 17.00 Uhr, vor der Einmündung der Kemmelbergstraße am rechten Fahrbahnrand. Der unbekannte Unfallverursacher wollte den bisherigen Ermittlungen zufolge von der Badbrunnenstraße nach rechts in die Kemmelbergstraße abbiegen. Dabei streifte er den silbernen Peugeot vorne links und verursachte nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 1.500 Euro. Ein unbekannter Zeuge hinterließ am Peugeot einen Hinweis auf einen silbernen Mercedes-Transporter mit ausländischem Kennzeichen und den ersten Buchstaben CA sowie einem roten Wappen und einem weißen Kreuz. Zeugen, insbesondere der Unbekannte, der den Hinweis angebracht hat, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

