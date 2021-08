Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taschendiebe stehlen Mobiltelefon - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Freitagabend (30.07.2021) das Mobiltelefon eines 48 Jahre alten Mannes gestohlen. Der 48-Jährige ging gegen 21.45 Uhr nach einem Gaststättenbesuch in der Garbenstraße zu seinem Motorrad, das er im Bereich der Bushaltestelle geparkt hatte, als ein unbekannter Mann an ihn herantrat und in ein Gespräch verwickelte. Kurz darauf kam ein zweiter Mann dazu und suchte offenbar die Nähe zu dem 48-Jährigen. Erst zuhause bemerkte der 48-Jährige, dass sein Mobiltelefon im Wert von mehreren Hundert Euro offenbar aus der Jackentasche gestohlen worden war. Der Motorradfahrer beschrieb einen der Täter als etwa 175 Zentimeter groß und zirka 30 bis 35 Jahre alt. Er sprach akzentfrei Deutsch. Der zweite soll kleiner als 175 Zentimeter sein und kurzgeschorene Haare haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

