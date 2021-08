Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Freitag (30.07.2021) in der Dorotheenstraße aus dem Kofferraum eines BMW i3 unter anderem eine Golfausrüstung im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Der 68 Jahre alte Besitzer des weißen BMW parkte das Auto zwischen 17.10 Uhr und 19.50 Uhr auf Höhe der Hausnummer vier. Erst zuhause bemerkte er den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten keine Aufbruchspuren fest. Wie die Diebe das Fahrzeug öffneten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

