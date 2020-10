Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 201015.2 Hohwacht: Mehrere PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Hohwacht (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind im Hohwachter Möwenweg, sowie in der Straße Hohes Ufer insgesamt vier Autos beschädigt worden. Bei allen betroffenen Fahrzeugen wurden die Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen. Im Rahmen einer der Taten muss sich der Täter oder die Täterin eine Verletzung zugezogen haben, da am Fahrzeug Blut gesichert werden konnte, welches vom Täter / von der Täterin stammen dürfte.

Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 2000EUR.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lütjenburg unter 04381-906331 zu melden.

Jan von Einem

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell