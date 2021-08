Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Cabriodach aufgeschlitzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben Freitag (30.07.2021) oder Samstag (31.07.2021) auf einem Parkplatz an der Ulmer Straße das Dach eines Cabrios aufgeschlitzt und unter anderem ein Autoradio gestohlen. Der 54 Jahre alte Besitzer des Mercedes 300 SL stellte das Auto am Freitag, gegen 06.00 Uhr, auf dem Parkplatz ab. Als er am Samstag, gegen 09.10 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die Diebe das Dach aufgeschnitten und aus dem Fahrzeuginnenraum das Autoradio, mehrere CD´s, eine Sonnenbrille und ein silberfarbenes Amulett erbeutet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell