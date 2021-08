Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag (31.07.2021) eine Uhr aus einem Schmuckgeschäft am Mailänder Platz entwendet. Ein weiterer Fall hat sich bereits am Donnerstag (29.07.2021) an der Calwer Straße ereignet. Zwei Frauen betraten gegen 19.35 Uhr am Mailänder Platz mit vier Kindern, das Schmuckgeschäft in einem Einkaufscenter und ließen sich von der 32-jährigen Angestellten mehrere Uhren zeigen. Nachdem eine der Frauen eine Uhr gekauft hatte, ließen sie sich nochmals zu weiteren Uhren beraten. Kurz darauf flüchtete die Personengruppe plötzlich aus dem Geschäft und die 32-Jährige stellte das Fehlen einer Uhr im Wert von mehreren Hundert Euro fest. Die Käuferin der Uhr wird als etwa 165 Zentimeter große und zirka 50 bis 55 Jahre alte Frau mit kräftiger Figur beschrieben. Sie trug ein helles Kopftuch. Die zweite Frau soll 25 bis 30 Jahre alt und zirka 160 Zentimeter groß sein. Sie wird mit einer kräftigen Figur und blond gefärbten Haaren beschrieben. Scheinbar trug die Frau hochwertigen Schmuck. Eines der Kinder war lediglich mit einer kurzen Hose bekleidet. Zudem hatte die Gruppe einen Kinderwagen dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße zu wenden. An der Calwer Straße betraten gegen 14.30 Uhr ein bislang unbekannter Mann und eine unbekannte Frau ein Juweliergeschäft und ließen sich von der 57-jährigen Angestellten zu einem Ring im Schaufenster außerhalb der Räumlichkeiten beraten. Während des Gesprächs bemerkte die Angestellte einen weiteren Mann im Geschäft. Nachdem sie den Mann angesprochen hatte, verließ er das Geschäft und entfernte sich zusammen mit der Frau und dem Mann. Erst später bemerkte die 57-Jährige das Fehlen von mehreren Hundert Euro aus der Kasse. Einer der Männer wird als zirka 180 Zentimeter groß und 45 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine kräftige Figur, braune kurze Haare und trug einen Drei-Tage-Bart. Zudem roch er stark nach Zigaretten und soll italienisch gesprochen haben. Der weitere Mann soll zirka 30 Jahre alt und 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er wird als schlank beschrieben und war mit einem roten T-Shirt bekleidet. Dieser sprach Deutsch mit Akzent. Die Frau wird auf 35 Jahre und eine Größe von 150 bis 160 Zentimeter geschätzt. Sie trug blonde, hochgesteckte Haare mit schwarzem Haaransatz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

