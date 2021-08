Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto ausgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Montagmorgen (02.08.2021) ein Fahrzeug auf einem Parkhausdeck am Martin-Schrenk-Weg in Brand geraten. Ein Zeuge wurde gegen 04.30 Uhr auf das brennende Auto auf dem Oberdeck des Parkhauses aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr, welche den Brand schnell gelöscht hatte. Der Citroen C5 brannte vollständig aus. Die Brandursache und Schadenshöhe sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

