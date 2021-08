Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Lebensmittelgeschäft eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen (02.08.2021) in einen Lebensmittelmarkt an der Straße Eichäcker eingebrochen und mutmaßlich ohne Beute geflüchtet. Die Täter versuchten gegen 03.45 Uhr offenbar die Tür zur Warenanlieferung aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, schlugen sie eine Scheibe am Ausgang ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Im Gebäude warfen sie Gegenstände auf den Boden, bevor sie ohne Beute flüchteten. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes entdeckten die eingeschlagene Scheibe und riefen die Polizei. Die alarmierten Beamten durchsuchten den Markt, ohne die Täter anzutreffen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

