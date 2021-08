Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (30.07.2021) zwei 22 und 33 Jahre alte mutmaßliche Ladendiebe festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Sportgeschäft an der Kronenstraße Kleidung gestohlen zu haben. Ein Detektiv beobachtete die beiden Männer, wie sie kurz nach 18.00 Uhr das Geschäft betraten. Der 22-Jährige nahm ein Paar Schuhe, entfernte die Warensicherung und zog sie an. Als er anschließend das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen verließ, hielt ihn der Detektiv fest und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Kurz darauf verließ auch sein 33-jähriger mutmaßlicher Komplize das Geschäft. Er steht im Verdacht, eine Sporthose aus der Auslage genommen, unter seine Hose angezogen und damit das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen zu haben. Die Beamten nahmen ihn daraufhin ebenfalls fest. Da der 33-Jährige einen festen Wohnsitz hatte, setzten die Beamten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Der 22 Jahre alte algerische Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde am Samstag (31.07.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

