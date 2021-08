Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstag (31.07.2021) in ein Gebäude an der Solitudestraße eingebrochen. An der Goslarer Straße sind Einbrecher zwischen Freitag (30.07.2021) und Montag (02.08.2021) bei einem Einbruchsversuch gescheitert. An der Solitudestraße verschaffte sich ein Mann gegen 21.10 Uhr über ein Toilettenfenster Zugang zum Gebäude einer Jugendeinrichtung. Im Gebäude beschädigte der Täter Teile der Einrichtung und entnahm verschiedene Lebensmittel, welche er jedoch am Tatort zurückließ. An der Goslarer Straße versuchten Unbekannte zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Montag, 09.30 Uhr, mehrere Fenster einer Wohnanlage aufzuhebeln. Offenbar gelang dies jedoch nicht und sie flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

