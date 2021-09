Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0682 --Polizei stoppt Autorennen und beschlagnahmt die Fahrzeuge--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Rembertistraße Zeit: 11.09.21, 00.15 Uhr

Die Kontrollgruppe Raser und Poser der Polizei Bremen stoppte in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen in der Östlichen Vorstadt. Die Spezialisten beschlagnahmten die Führerscheine und Autos der Raserin und des Rasers.

Die Rennstrecke der 32 Jahre alten Fahrerin eines Seats und des 26-jährigen Fahrers eines BMW begann vor dem Rembertikreisel und endete am Hastedter Osterdeich. Die beiden fuhren mit Geschwindigkeiten von teilweise über 90 km/h durch die Stadt, überholten sich dabei gegenseitig und missachteten das Rotlicht. An einer weiteren Ampel stoppten sie bei Rot. Als diese Grün zeigte, verzögerten beide und fuhren erst später mit erheblicher Beschleunigung los und rasten weiter durch die Stadt. Die Kontrollgruppe mit dem zivilen Videowagen konnte sie am Hastedter Osterdeich stoppen.

Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt und die Führerscheine einbehalten. Die 32-Jährige und der 26 Jahre alte Mann erhielten eine Strafanzeige wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Neben Verkehrskontrollen und Schwerpunktmaßnahmen setzt die Polizei Bremen an mehreren Tagen in der Woche zivile Funkstreifenwagen zur Bekämpfung von aggressiven Verhaltensweisen im Straßenverkehr ein. Die Kontrollgruppe besteht aus geschulten Mitarbeitern und hat speziell Raser und Poser im Visier. Die Spezialisten fahren im gesamten Bremer Stadtgebiet auf Streife und berücksichtigen dabei auch Beschwerden und Hinweise aus der Bevölkerung, die erfahrungsgemäß im Sommer zunehmen. Sie sind angehalten, typische Verstöße wie lautstarkes Beschleunigen, unnützes Hin und Herfahren, belästigendes Posen, technische Manipulationen an Kraftfahrzeugen, kurzzeitige Geschwindigkeitsübertretungen und verbotene Kraftfahrzeugrennen zu unterbinden und zu ahnden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell