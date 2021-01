Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) In den Gegenverkehr gerutscht (27.01.2021)

Tuttlingen (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Straße "Gänsäcker" ereignet hat. Ein 22-jähriger Autofahrer, der vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, geriet in einer Kurve im Bereich von Hausnummer 64 zu weit nach links und streifte den entgegenkommenden Audi einer 54-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

