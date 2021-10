Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Streit zwischen Busfahrer und Fahrgast

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 13.10 Uhr, mussten die Beamten an einer Haltestelle in der Göppinger Straße einen Streit schlichten. Ein 45-jähriger Busfahrer konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Er war in Streit mit einer 41-jährigen Mitfahrenden geraten. Die Frau konnte einen abgelaufenen 4er-Fahrschein und einen gültigen Fahrschein für eine andere Busstrecke vorweisen. Aus diesem Grund wurde die Beförderung verweigert, was die Frau nicht einsah. Nach der Streitschlichtung konnte der Bus seinen Linienverkehr fortsetzen.

