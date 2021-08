Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Ehrlicher Finder

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Dienstagabend erschien ein 35-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, um einen Geldbeutel abzugeben, den er auf einem Feldweg zwischen Böhl und Iggelheim gefunden hatte. Nur wenige Minuten zuvor rief ein Mann bei der Polizei an und meldete, dass er seinen Geldbeutel verloren hatte. Wie sich herausstellte, war der Anrufer der rechtmäßige Eigentümer des aufgefundenen Geldbeutels. Das konnte anhand darin befindlicher Ausweisdokumente bestätigt werden. Besonders bemerkenswert ist, dass sich in dem Geldbeutel über 1.000 Euro befanden. Der Verlierer bedankte sich mit einem entsprechenden Finderlohn bei dem 35-Jährigen.

