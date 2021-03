Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - 44-Jähriger nach Flucht in gestohlenem Pkw vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots)

Einen 44-jährigen Polen konnte die Polizei am Montagmorgen an der Autobahnanschlussstelle Karlsbad vorläufig festnehmen.

Gegen 06.45 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer, dass der Fahrer eines weißen Audi Q5 mit schweizer Kennzeichen auf der Autobahn A5 zwischen den Anschlussstellen Achern und Bühl mit hoher Geschwindigkeit Schlangenlinien fahren würde. Ein Pkw-Fahrer habe dem Audi bereits ausweichen müssen um einen Unfall zu verhindern. Weiterhin habe der Fahrer bereits Leitplanken gestreift. Der Pkw konnte in Höhe Ettlingen gesichtet und durch zwei Streifen verfolgt werden. Das Fahrzeug wies erhebliche Unfallbeschädigungen auf. Trotz Sonder- und Anhaltesignal flüchtete der Audi-Fahrer weiter auf der Bundesautobahn A8 in Richtung Pforzheim. Beim Wechsel auf die A8 gefährdet er die Beamten in einem Streifenwagen. Auf der A8 nutzte der Fahrer alle drei Fahrspuren und überholte mehrere Fahrzeuge auf dem Standstreifen bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von ca. 180 km/h. An der Anschlussstelle Karlsbad wollte der Audi-Fahrer die Autobahn verlassen. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr geradeaus über eine Wiese und prallte gegen einen Baum. Nach dem Unfall stieg der 44-Jährige aus und flüchtete zu Fuß. Er konnte nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Mit leichteren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der erheblich unfallbeschädigte Audi musste abgeschleppt werden. Die geführten Ermittlungen ergaben, dass der Audi Q5 in der Schweiz gestohlen worden war und der 44-Jährige mit Haftbefehl gesucht wird.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch die Fahrweise des 44-Jährigen auf der Bundesautobahn A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe gefährdet oder geschädigt wurden. Diese werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

