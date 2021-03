Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Rentnerin wird von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 82-jährige Fußgängerin von einem Pkw erfasst wurde, kam es am Samstagmorgen in der Östringer Hauptstraße.

Der 46-jährige Unfallverursacher war gegen 08:10 Uhr mit seinem Caddy auf der Hauptstraße unterwegs und missachtete an einer dortigen Lichtzeichenanlage das für ihn geltende Rotlicht. In der Folge erfasste er die bei Grünlicht die Straße überquerende Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß wird die Frau auf die Motorhaube abgewiesen und stürzte im Anschluss auf den Boden. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die 82-Jährige vor Ort und brachten sie im Anschluss in eine Klinik.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell