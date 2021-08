Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - 20-Jährige rastet aus

Frankenthal (ots)

Am Dienstag, den 24.08.2021 gegen 18:15 Uhr wurde der Polizeiinspektion Frankenthal zunächst eine stark alkoholisierte und pöbelnde weibliche Person in der Benderstraße in Frankenthal gemeldet, welche zunächst nicht in dem Bereich angetroffen werden konnte. Nach etwa einer halben Stunde meldet sich die Mutter der beschriebenen 20-jährigen Ludwigshafenerin, dass es soeben zu einer Körperverletzung in der Käthe-Kollwitz-Straße kam. Die junge Frau benahm sich derart ungehalten, dass sie durch die eingesetzten Kräfte gefesselt und schließlich aus einer Wohnung getragen werden musste. Hierbei beleidigte sie die Beamten lautstark. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustands wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Gegen die Frau wurden Ermittlungsverfahren aufgrund von Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Die Hintergründe des Gebarens sind nicht bekannt.

