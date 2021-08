Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Mehrere Diebstähle aus Wohnhäusern

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Bereits in der Nacht von Montag, den 23.08.2021 auf Dienstag, den 24.08.2021 wurden in gleich zwei Wohnhäusern in der Gottfried-Keller-Straße in Frankenthal Gegenstände und Bargeld entwendet. Die jeweiligen Bewohner befanden sich während der Tat in ihren Häusern. Insgesamt dürfte sich der entstandene Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich bewegen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen. Nutzen Sie gerne die Angebote der Polizei Rheinland-Pfalz, um sich über Einbruchschutz zu informieren. Schützen Sie sich und ihr Zuhause!

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell