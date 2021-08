Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wechselseitige Körperverletzung

Römerberg (ots)

23.08.2021, 19:43 Uhr

Eine verbale Auseinandersetzung wegen unterschiedlicher Auffassungen zu einer parkrechtlichen Angelegenheit während eines Wohnungsumzug gipfelte gestern Abend in Römerberg in einer handfesten Auseinandersetzung. Nachdem man sich zunächst Beleidigungen an den Kopf geworfen hatte, schlugen die beiden Kontrahenten aufeinander ein. Neben diversen Prellungen, Schürfwunden und einem blauen Auge, welche die beiden Männer aus dem Kampf davontrugen, wurde auch ein Schrank beschädigt.

