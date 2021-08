Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall mit leichtverletzter Person

Mutterstadt (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr ereignete sich in der Waldstraße an der Parkplatzausfahrt des Schwimmbads ein Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 36-jährige Fahrer eines Pkw wollte vom Parkplatz runterfahren, die Sicht auf die Straße war jedoch durch einen geparkten Wagen versperrt. Als er sich langsam in die Fahrbahn hineingetastet habe, sei von links ein Pkw angefahren gekommen. Dessen Fahrer habe noch versucht zu bremsen, ein Zusammenstoß konnte aber nicht mehr verhindert werden. Der 36-Jährige klagte über Schmerzen im Arm und an der Wirbelsäule. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zeugen vor Ort berichteten der Polizei, dass der Fahrer des anderen Pkw zuvor bereits mehrfach die Waldstraße hoch und runtergefahren sei. Dabei sei er auch zu schnell gewesen.

