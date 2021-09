Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstahl in Nordenham+++Zeugenaufruf+++ Verkehrsunfall in Nordenham+++ Hecke in Brand+++

Delmenhorst (ots)

Einbruchdiebstahl / Zeugenaufruf

Nordenham, In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dem 22./23. September 2021, ist ein bislang unbekannter Täter in die Räumlichkeiten eines Kirchenbüros und die Büroräume einer Arztpraxis am Mittelweg eingedrungen. Dabei wurde ein Schließzylinder zerstört und ein Fenster eingeschlagen. Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe der Tatorte gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter 04731/99810 zu melden.

.

Verkehrsunfall

Nordenham, Am Donnerstag, dem 23. September 2021, ereignete sich gegen 15:45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Hansingstraße, Eine 41-jährige aus Butjadingen wollte mit ihrem PKW Opel von der Hansingstraße nach links in den Schützfelder Weg abbiegen. Nachdem sie den Gegenverkehr hat durchfahren lassen, bog sie ab. Zeitgleich wurde sie von einem 41-jährigen aus Nordenham mit seinem PKW Daimler überholt. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe der an den Fahrzeugen entstandenen Sachschäden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

.

Hecke in Brand

Nordenham - Esenshamm, Am Donnerstag, dem 23. September 2021, unterlief einem 56-jährigen Anwohner in Esenshamm ein Missgeschick. Mit einem Gasbrenner wollte er auf dem Gehweg unerwünschten Bewuchs (Unkraut / Beikräuter) entfernen. Dabei geriet jedoch die angrenzende Hecke in Brand. Durch den Verursacher und die hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer wieder gelöscht werden. Etwa 5 Meter der brusthohen Hecke sind dem Feuer zum Opfer gefallen.

