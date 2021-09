Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall auf der Autobahn 1 im Baustellenbereich++ Alkoholisierter Kraftfahrer kommt auf der Autobahn 1 von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Sicherungsanhänger++

Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw auf der Autobahn 1 im Baustellenbereich (Gem. DinklageLohne)

Am Donnerstag, 23. September 2021, um 11:00 Uhr, kam es auf der A 1, in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Holdorf im Baustellenbereich zu einem Auffahrunfall. Ein 63- jähriger Pkw-Fahrer aus Belgien fuhr infolge Unachtsamkeit im Stauverkehr auf einen vorausfahrenden Pkw aus dem Landkreis Friesland auf, der zuvor vom 62-jährigen Fahrer aus Varel verkehrsbedingt abgebremst werden musste. Durch die Aufprallwucht wurde der Opel des Varelers auf den sich davor befindlichen Pkw eines 83-jährigen Mannes aus Wedel geschoben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 12000,-Euro. Gegen den 63-jährigen Belgier wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Alkoholisierter Kraftfahrer kommt auf der Autobahn 1 im Baustellenbereich (Gemeinde Lohne) von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Sicherungsanhänger

Am Freitag, 24. September 2021, um 02:56 Uhr, kam es auf der A 1 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Holdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Kraftfahrer aus Polen kam mit seinem in Bad Hersfeld zugelassenen Lastzug im Baustellenbereich alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem linksseitig stehenden Sicherungsanhänger. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Pole deutlich unter einer Alkoholeinwirkung stand. Ein Test am mobilen Alkoholtestgerät ergab einen Wert von 1,67 Promille. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 30000,-Euro. Gegen den Kraftfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

