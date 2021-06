POL-GM: 230621-472: Ernst Seeberger ist neuer Wachleiter in Waldbröl

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Ernst Seeberger ist neuer Wachleiter in Waldbröl

Waldbröl

Die Polizeiwache in Waldbröl hat einen neuen Leiter: Ernst Seeberger. Er tritt in die Fußstapfen des bisherigen Wachleiters Friedbert Müller, der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete.

Der Erste Polizeihauptkommissar ist seit 42 Jahren bei der Polizei des Landes NRW. Nach Abschluss seines Studiums verrichtete Ernst Seeberger seinen Dienst zunächst in Köln, wo er unter anderem als Sachbearbeiter Kriminalitätslagebilder zur Beurteilung der grenzüberschreitenden Kriminalität erarbeitete und polizeiliche Einsätze koordinierte. Nach 10 Jahren zog es ihn in den Oberbergischen Kreis. Hier wirkte er in verschiedenen Funktionen (Wachdienstführer, Dienstgruppenleiter auf der Wache und der Leitstelle, Leiter der Polizeilichen Pressestelle und des Verkehrskommissariats). Weiterhin leitete er die Führungsstelle der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz und wirkte an verschiedenen Projekten mit.

Landrat Jochen Hagt freut sich, mit Ernst Seeberger einen so erfahrenen Polizeibeamten als Wachleiter zu haben. In seiner neuen Funktion ist er nun verantwortlich für die Kollegen und Kolleginnen des Wachdienstes und Bezirksdienstes, die den oberbergischen Südkreis betreuen. Hierzu zählen die Kommunen Morsbach, Nümbrecht, Reichshof und Waldbröl.

"Ich setze mich gemeinsam mit dem hochmotiviertem Team der Polizeiwache Waldbröl zielgerichtet für die Sicherheit der Bevölkerung ein und möchte die Partnerschaft von Kreis, Kommunen des Südkreises und der Polizei intensivieren", so Seeberger.

Ernst Seeberger ist 60 Jahre alt und in Nümbrecht zu Hause. In seiner Freizeit widmet er sich dem Sport und interessiert sich für Geschichte.

