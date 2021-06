Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230621-469: Durchsuchungsaktion bei Graffitisprayer

Hückeswagen (ots)

Zwei 15-Jährige blicken seit Dienstag (22. Juni) einem Strafverfahren wegen diverser Sachbeschädigungen entgegen.

Seit Anfang des Jahres verzeichnete die Kriminalpolizei in Wipperfürth eine Vielzahl von Sachbeschädigungen in Hückeswagen. Mit Graffiti wurden beispielsweise Stromkästen, Gebäudewände, Bushaltestellen, eine Friedhofsmauer und eine Gabionenwand beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf bis zu 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen führten zu zwei 15-Jährigen aus Hückeswagen. Mit einem Durchsuchungsbeschluss klingelte die Polizei am Dienstagmorgen bei den Jugendlichen. Im Beisein der Eltern durchsuchten die Kripobeamten die Zimmer der Beschuldigten und fanden dabei umfangreiche Beweismaterialien. Die Polizei geht davon aus, dass die Beiden als Teil einer Gruppe für 30 Taten verantwortlich sind. Die Ermittlungen gegen die übrigen Gruppenmitglieder dauern derzeit noch an.

