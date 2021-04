Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Fischingen, Landkreis Rottweil) Einbruch in Geräteschuppen und Bauwagen auf einem Grundstück in der Verlängerung der Straße "Felsenburg" (11. - 12.04.2021)

Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagabend sind unbekannte Täter auf einem Grundstück in der Verlängerung der Straße "Felsenburg" in Fischingen in einen dort befindlichen Geräteschuppen sowie in einen Bauwagen eingebrochen. Aus dem Geräteschuppen und dem Bauwagen entwendeten die unbekannten Täter eine Motorsense, zwei Kanister Benzin sowie eine "Shisha". Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße "Felsenburg" beziehungsweise in deren Verlängerung gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sulz (07454 9274-6) oder mit dem Polizeirevier Oberndorf (07423 8101-0) in Verbindung zu setzen.

