Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autos stoßen zusammen (13.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen ist es am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf der Walter-Rathenau-Straße. Ein 33-Jähriger geriet mit einem VW Golf zu weit nach links und stieß mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 59-jährigen VW Passat Fahrer zusammen. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

