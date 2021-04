Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Auto zerkratzt (12.04.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montag zwischen 14.15 Uhr und 17.00 Uhr die Fahrertüre eines in der Güttinger Straße, Höhe Hausnummer 23 geparkten schwarzen VW zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell