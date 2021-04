Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Technischer Defekt führt zu Brand (13.04.2021)

Hüfingen (ots)

Zu einem Brand in einer Halle einer Verpackungsfirma gekommen ist es am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in der Hochstraße. Trotz einer installierten Funkenlöschanlage gerieten an einer Absauganlage Holzspäne in Brand. Dieser beschädigte die gesamte Anlage und auch Teile der Hallenfassade. Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar schnell löschen, aber es entstand trotzdem ein Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro. Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell