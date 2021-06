Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230621-470: Orangefarbene Graffitis in Berghausen

Gummersbach (ots)

Im Tatzeitraum zwischen 16 Uhr am Montag und 6 Uhr am Dienstagmorgen (22. Juni) haben Unbekannte in Gummersbach-Berghausen mehrere Objekte mit orangener Farbe beschmiert.

In der Friedrich-Leitgen-Straße sprühten sie sowohl auf eine Wand sowie auf eine Jalousie eines Wohnhauses Schriftzüge und Zahlen, im Glockenweg sprühten sie auf ein Garagentor.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell