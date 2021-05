Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Unfallflucht in der Schubartstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 13.50 Uhr und Mittwoch 19.00 Uhr kam es in der Schubartstraße in Walheim zu einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen VW, der am Straßenrand stand und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell