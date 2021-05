Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht auf der B 27

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 auf Höhe der Kreuzung mit der Bahnhofstraße in Bietigheim-Bissingen ereignete. Eine 51 Jahre alte Audi-Fahrerin war mit ihrem 21 Jahre alten Beifahrer in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Sie befanden sich auf dem linken Fahrstreifen der B 27. Im Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße fuhr die Frau wohl bei Gelblicht über die Ampel, um geradeaus weiter in Richtung Innenstadt zu kommen. Kurz danach habe sie einem PKW ausweichen müssen, der in dieselbe Richtung unterwegs war, aber aus noch unbekannter Ursache plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen geraten war. Das Ausweichmanöver führte dazu, dass die Frau auf eine Verkehrsinsel auffuhr und ein Rad derart beschädigt wurde, dass der Audi nicht mehr fahrbereit war. Der 21-jährige Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte PKW-Lenker, der einen Mercedes mit Waiblinger Kennzeichen (WN-) gelenkt haben soll, setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07142 405-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell